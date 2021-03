Про це повідомляють #Букви.

Лялька, присвячена SOPHIE, стала першою створеною в рамках проєкту про людей, що надихають.

“Цього місяця ми відзначаємо тих, хто надихає нас, висвітлюючи їхнє життя та важливі моменти у їхній кар’єрі. Починаємо з SOPHIE — шотландської музикантки, продюсерки, співачки, авторки пісень та діджейки, яка назавжди змінила сцену попмузики”, — йдеться в повідомленні бренду.

Іграшка повторює образ SOPHIE з обкладинки її дебютного альбому “Oil of Every Pearl’s Un-Insides”.

Що відомо про SOPHIE?

Софі Ксеон народилася в Глазго в 1986 році. Створювати музику почала ще у підлітковому віці, виступаючи діджейкою на родинних святах. Її музична кар’єра розпочалася з гурту Motherland (єдиний демо-альбом вийшов у 2008 році). У 2011 році Софі разом з колегою за гуртом Метью Лутц-Кіной написала музику для короткометражки “Dear Mr/Mrs”.

У 2013 вийшов перший сингл Софі — “Nothing More to Say”. В ньому було використано вокал британської співачки Jaide Green. Його продовження, трек “Bipp”/”Elle”, вийшов на SoundCloud того ж року. Цей трек був високо оцінений виданням Pitchfork (56 місце в топі за 2010-2014 роки).

Наступний сингл Софі, “Lemonade”/”Hard”, був випущений в серпні 2014 року. Обидва треки з’явилися в чартах Billboard Twitter, зайняли 68-е і 91-е місця у 2014 Pazz & Jop (щорічне опитування від The Village Voice). У свої топи сингл включили також видання The Washington Post та Dazed.

Дебютна збірка співачки — “Product” — вийшла у 2015 році. До неї увійшли раніше згадані треки та нові (“MSMSMSM”, “Vyzee”, “LOVE”,”Just Like We Never Said Goodbye”).

Після дворічної перерви Софі презентувала роботу “It’s Okay to Cry”. Це був перший випадок, коли в треці було використано голос співачки. У відеокліпі співачка такою показала себе вперше.

Після цього Софі, яка до цього залишалася анонімною, розповіла пресі, що є трансжінкою. В жовтні 2017 відбувся перший концерт співачки, на якому вона презентувала 2 пісні з дебютного альбому (“Faceshopping” та “Ponyboy”).

Дебютний альбом співачки “Oil of Every Pearl’s Un-Insides” з’явився на початку 2018 року. Він був номінований на Ґреммі та Libera Award як “Найкращий танцювальний/електронний альбом”. Таким чином вона стала першою відкритою трансжінкою, що була номінована на Ґреммі.

У липні 2019 року вийшов альбом реміксів “Un-Insides Non-Stop Oil of Every Pearl”, який містив альбом “Oil of Every Pearl Un-Insides”. Останньою роботою Софі став сингл “Unisil”, випущений за два дні до смерті співачки.

У своїй творчості мисткиня використовувала програмне забезпечення Elektron Monomachine й Ableton Live. Вокал вона поєднувала зі звуками схожими на латекс, повітряні кулі, бульбашки, метал, пластик. Видання AllMusic описувало її пісні як “складні, гіперкінетичні твори”, а її саму — як сюрреалістку. Variety і The New York Times описували творчість Софі як новаторську в жанрі гіперпоп.

Життя Софі обірвалося близько 4 ранку 20 січня 2021 року. Вона, як передбачається, випадково впала з балкона на 3 поверсі будівлі, коли намагалася сфотографувати повний місяць. Наразі розслідування обставин її смерті триває.