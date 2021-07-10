Голлівудські актори Бред Піт та Анжеліна Джолі відновили судову тяганину в справі щодо опіки над дітьми. Піт звинуватив ексдружину в тому, що вона навмисно затягує процес.

Про це повідомляє видання ЕТ.

Пара розлучилася п’ять років тому, але процес щодо опіки над дітьми триває й досі.

В травні пара отримала право на спільну опіку над неповнолітніми дітьми. Але Джолі знову подала до суду та попросила передати їх справу іншому судді. На думку актриси, один з адвокатів Пітта нібито має особливі відносини з суддею, тому йому вдалося виграти останнє слухання.

Джолі вважає, що суддя відмовив їй в справедливому судовому розгляді, коли відмовився брати до уваги її докази, які стосувалися здоров’я та безпеки її дітей.

В адвоката Бреда Піта інша думка. Він вважає, що ексдружина просто тягне час, аби дочекатися, коли діти стануть повнолітніми.

Адвокат Келлі Чанг Рікерт, яка спостерігала за судовим слуханням, вважає, що Джолі обрала “програшну тактику”.

В травні суддя Аудеркірк виніс попередню постанову, якою надав Бреду Пітту спільну із Джолі опіку над їхніми п’ятьма неповнолітніми дітьми.

Рішення про опіку повинно ще бути ратифіковано і підтверджено: слухання справи призначено на 9 липня.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були однією з найвідоміших пар Голлівуду протягом 12 років. Вони познайомилися на зніманні фільму “Містер і місіс Сміт”, який вийшов на екрани у 2005 році.

Актори офіційно одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016-го, Джолі подала на розлучення, назвавши причиною “непримиренні розбіжності”.

Відтоді актори втягнуті в судову боротьбу за опіку над дітьми.