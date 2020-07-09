Бред Пітт і Анджеліна Джолі за допомогою сімейної терапії владнали всі конфлікти після розлучення.

Про це пише People, посилаючись на інформацію джерел з оточення акторів.

“Вони безперечно потребували допомоги, щоб з’ясувати всі питання опіки над дітьми й те, як Бред знову може бути батьком. Діти стали старше, їм не так важко переживати розлуку з Анджеліною”, – розповіло джерело.

Зазначається, що наприкінці минулого місяця Бреда помітили біля будинку Анджеліни. Мабуть, він знову відвідує родину, а діти регулярно залишаються в будинку батька.

“Їм знадобилося багато часу і багато сімейної терапії, щоб домогтися таких результатів. Молодші діти живуть то в одному будинку, то в іншому. Бред дуже любить проводити з ними якомога більше часу. Він виглядає щасливішим”, – додало джерело видання.

Анджеліна Джолі й Бред Пітт одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016- го, Джолі подала на розлучення.