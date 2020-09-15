Колишнє подружжя Бред Пітт і Дженніфер Еністон через багато років возз'єдналися на екрані.

Про це пише PEOPLE.

Зокрема, Пітт і Еністон взяли участь у живих читаннях молодіжної комедії 1982 року “Безтурботні часи в “Ріджмонт Хай”.

Сам випуск вийде в ефір 17 вересня, а на цей момент організатори опублікували анонс.

Судячи зі світлини екрану, крім Дженніфер і Бреда, в читаннях беруть участь Джулія Робертс, Меттью Макконахі, Шайя ЛаБеф, Морган Фріман, Джиммі Кіммел, Генрі Голдінг, а також Шон Пенн.

Трансляція читань пройде на сторінках благодійної організації Пенна CORE в соцмережах, а всі пожертви від заходу підуть на благодійність.

56-річний Пітт і 51-річна Еністон були одружені з 2000 по 2005 рік і нещодавно відродили свою дружбу, кульмінацією якої стало дружнє вітання за лаштунками церемонії нагородження Гільдії кіноакторів на початку цього року.