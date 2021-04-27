Голлівудський актор Бред Пітт вирішив розвеселити гостей церемонії вручення кінопремії “Оскар”, майстерно пожартувавши з близького друга та колеги Леонардо Ді Капріо.

Про це повідомляє американське видання Just Jared.

Минулого року Пітт отримав свою золоту статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану. Тому цьогоріч йому випала нагода вручити нагороду виконавиці найкращої жіночої ролі другого плану.

Актор вирішив згадати улюблені фільми, на яких виросли номінанти “Оскара-2021”. Водночас з’явилася нагода пожартувати з Ді Капріо.

Пітт звернувся до колеги Аманди Сейфрід і впевнено заявив, що яскравим спогадом дитинства для неї став фільм 1986 року “Ромео + Джульєтта”.

“Версія з Лео, звісно. Аманда, справді, для мене теж”, – з посмішкою сказав актор.

Таким чином 57-річний Пітт жартома зрівняв себе із 35-річною Сейфрід й натякнув на “поважний” вік 46-річного Лео.

Нагадаємо, що компанія Леонардо Ді Капріо Appian Way купила права на створення рімейка тріумфатора “Оскара”, данської картини “Ще по одній”.