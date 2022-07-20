58-річний американський актор прийшов на прем'єру фільму "Швидкісний поїзд" у Берліні, одягнувши рожеву сорочку та коричневі піджак і спідницю. Доповнив свій образ актор сонцезахисними окулярами та черевиками.

По це повідомляє американський журнал People.

Бред Пітт вийшов на червону доріжку у Берліні у незвичному образі. На прем’єру фільму “Швидкісний поїзд”, в якому Пітт зіграв головну роль, він прийшов одягненим у спідницю.

Ще у 2004 році, коли Пітт розповідав про фільм “Троя”, він заявив, що з часом спідниця стане частиною чоловічого гардероба.

“Наступного літа чоловіки носитимуть спідниці. Це мій прогноз і моє передбачення. Фільм відповідає інтересам обох статей. Ми прагнули до реалізму, а в той час греки носили спідниці”, – сказав тоді актор.

Більш того, Пітт з’являвся у жіночому одязі ще у 1999 році. Тоді на обкладинці “Rolling Stone” актор з’явився у різноманітних сукнях. Ці фото були зроблені відомим фотографом-портретистом Марком Селігером.

Зараз Бред Пітт перебуває у міжнародному турне з Джоуї Кінгом, Аароном Тейлором та Браяном Тайрі Генрі на презентаціях фільму “Швидкісний поїзд”.

17 липня актори перебували у Парижі. Тоді на фотосесію Пітт прийшов у літньому лляному костюмі яскраво-персикового кольору та темно-помаранчевій футболці. Образ він доповнив жовтими сонцезахисними окулярами.

“Швидкісний поїзд” – це комедійний бойовик, в якому Пітту дісталась роль вбивці, що повертається до своїх обов’язків після того, як пережив емоційне вигорання.