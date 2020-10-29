Про це повідомляє видання Page Six.

Джерела з близького оточення пари розповіли, що стосунки Пітта і Потуральські закінчилися після трьох місяців роману і були не настільки серйозними, як вважала більшість.

Річ у тому, що Потуральські живе у Німеччині, а у Пітта важка сімейна ситуація, у якій він намагається розібратися. Інсайдери зазначили, що актор відразу усвідомлював, що їхні стосунки триватимуть не довго.

При цьому конкретна причина розриву пари невідома. Однак Потуральські досі одружена. Модель перебуває у шлюбі з 68-річним ресторатором Роландом Мері.