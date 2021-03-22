Про це повідомляє видання американське видання Entertainment Tonight.

Як повідомлялося раніше, у суді щодо питання опіки над шістьма дітьми Анджеліна Джолі заявила, що має докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка Бреда Пітта.

У судових документах Джолі посилається на попередні звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми. Розслідування щодо цього відбувалося у 2016 році і обвинувачення були зняті.

Через цей інцидент, за словами джерела видання, близького до актора, Пітт “убитий горем”.

“Бред дуже хоче домовитися про опіку [над дітьми], щоб родина могла нарешті переїхати. Він просто хоче проводити час зі своїми дітьми і рухатися в позитивному напрямі. Його пріоритетом завжди були стосунки з дітьми. Бред убитий горем, що дійшло до цього. Оточення вважає, що вимоги Анджеліни схиляють суд на її користь. Бред ніколи не нападав на неї”, — каже джерело.

Інше джерело заявляє, що Джолі просто змінює риторику, бо там зручніше. Насправді ж, переконує співрозмовник видання, жодних звинувачень або звітів поліції щодо домашнього насильства з боку Пітта немає.

Як відомо, у Пітта і Джолі шестеро дітей — Меддокс (19 років), Пакс (17 років), Захара (16 років), Шайло (14 років), близнюки Нокс і Вів’єн (12 років).