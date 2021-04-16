Фото вдалося зробити виданню Page Six.
57-річного актора вивезли на інвалідному візку з одного з медичних центрів у Беверлі-Хіллз. Бред Піт був одягнений в чорне худі з капюшоном. Також він був у темних окулярах та захисній медичній масці. З будівлі медичного центру Піта вивіз лікар. Поряд йшов охоронець.
Однак, нічого серйозного. Актору видалили зуб мудрості.
В США зуби мудрості видаляють лише під загальною анестезією. Після операції всіх без винятку пацієнтів відвозять до автомобіля на інвалідному візку. Кожен пацієнт повинен вказати ім’я людини, яка забере її після операції, відвезе додому та придбає в аптеці всі необхідні ліки.
- Раніше популярний голлівудський актор Бред Пітт разом з волонтерами роздавав продукти нужденним сім’ям в Південно-Центральному Лос-Анджелесі.
- У липні минулого року повідомлялося, що Бред Пітт зіграє головну роль в екшен-трилері про найманих вбивць “Bullet Train” (“Швидкісний поїзд”) від Sony Pictures.