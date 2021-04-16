Голлівудський актор Бред Піт покинув один з медичних центрів на інвалідному візку. Поки його фанати переймалися через здоров'я кумира, вдалося з'ясувати, що актору видалили зуб мудрості.

Фото вдалося зробити виданню Page Six.

57-річного актора вивезли на інвалідному візку з одного з медичних центрів у Беверлі-Хіллз. Бред Піт був одягнений в чорне худі з капюшоном. Також він був у темних окулярах та захисній медичній масці. З будівлі медичного центру Піта вивіз лікар. Поряд йшов охоронець.

Однак, нічого серйозного. Актору видалили зуб мудрості.

В США зуби мудрості видаляють лише під загальною анестезією. Після операції всіх без винятку пацієнтів відвозять до автомобіля на інвалідному візку. Кожен пацієнт повинен вказати ім’я людини, яка забере її після операції, відвезе додому та придбає в аптеці всі необхідні ліки.