Відомий американський дизайнер одягу і колишній креативний директор французького модного будинку Balenciaga Олександр Вонг назвав звинувачення щодо нього "гротескно брехливими" і пообіцяв, що притягне наклепників до відповідальності.

Про це він заявив виданню Page Six.

Лише через тиждень після звинувачень, які обрушилися на нього, Вонг прокоментував ситуацію, заявивши, що ніяких доказів у джерел немає.

“Протягом останніх декількох днів я піддавався абсолютно необґрунтованим і гротескно безпідставним обвинуваченнями. Ці заяви були неправомірно перебільшені за допомогою акаунтів в соціальних мережах, сумнозвісних розміщенням наклепницьких матеріалів з нерозкритих і/або анонімних джерел без доказів або перевірки фактів”, – сказав Вонг.

Він пообіцяв притягнути до відповідальності всіх, хто нібито поширював про нього наклеп.

“Ця брехня, подана як правда, виводить з себе. Я ніколи не робив нічого подібного і ніколи не буду поводитись так, як було заявлено. Я маю намір розібратися в цій справі і притягнути до відповідальності тих, хто робив ці заяви і почав поширювати їх в Інтернеті”, – говорить дизайнер.