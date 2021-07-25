Про це повідомляє видання Hypebeast.
Нові масивні бігові кросівки доступні в трьох колірних варіантах: повністю чорні, повністю білі і поєднання білого, сірого і червоного.
Це взуття є продовженням останньої лінійки кросівок, таких як X-Pander, і різних варіантів кросівок Track. До
Кросівки Runner виготовлені з нейлону і сітки (тобто без шкіри) і має ефект поношености незалежно від колірної гами. Це особливо помітно на білому кольорі.
На носку кросівок наче маркером написано розмір взуття. Те ж саме можна сказати і про логотип Runner на боковій стороні підошви.
Також логотип Balenciaga прикрашає язичок кросівок.
Зазначається, що ці кросівки відображають тенденції модного взуття 90-х років.
Кросівки Balenciaga Runner у всіх розмірах і кольорах вже є в наявності на веб-сайті Balenciaga. Коштують вони приблизно 1077 доларів США.
- Нагадаємо, що канадський співак Джастін Бібер став обличчям модного бренду Balenciaga.