Модний бренд Balenciaga випустив нові кросівки для бігу в трьох кольорах - Balenciaga Runner.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Нові масивні бігові кросівки доступні в трьох колірних варіантах: повністю чорні, повністю білі і поєднання білого, сірого і червоного.

Це взуття є продовженням останньої лінійки кросівок, таких як X-Pander, і різних варіантів кросівок Track. До

Кросівки Runner виготовлені з нейлону і сітки (тобто без шкіри) і має ефект поношености незалежно від колірної гами. Це особливо помітно на білому кольорі.

На носку кросівок наче маркером написано розмір взуття. Те ж саме можна сказати і про логотип Runner на боковій стороні підошви.

Також логотип Balenciaga прикрашає язичок кросівок.

Зазначається, що ці кросівки відображають тенденції модного взуття 90-х років.

Кросівки Balenciaga Runner у всіх розмірах і кольорах вже є в наявності на веб-сайті Balenciaga. Коштують вони приблизно 1077 доларів США.