Сумки в кількох варіантах представлено на сайті Balenciaga.

Сумка виготовлена з телячої шкіри,  а на лицевому боці  — логотип бренду. В комплекті — два змінних ремені, а всередині — прихована кишеня на блискавці.

Окрім цього, в Balenciaga є більш бюджетні моделі. Зокрема, сумка середнього розміру за 1590 доларів.

Також, колекція містить невелику сумку-клатч на блискавці.

Окрім цього, в Balenciaga є аналогічні сумки інших кольорів.

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  • Модний бренд Balenciaga випустив нові кросівки для бігу в трьох кольорах – Balenciaga Runner.