Французький модний бренд Balenciaga випустив сумку для харчових продуктів у клітинку. На сайті вартість сумки Barbes великого розміру - 2090 доларів.

Сумки в кількох варіантах представлено на сайті Balenciaga.

Сумка виготовлена з телячої шкіри, а на лицевому боці — логотип бренду. В комплекті — два змінних ремені, а всередині — прихована кишеня на блискавці.

Окрім цього, в Balenciaga є більш бюджетні моделі. Зокрема, сумка середнього розміру за 1590 доларів.

Також, колекція містить невелику сумку-клатч на блискавці.

Окрім цього, в Balenciaga є аналогічні сумки інших кольорів.