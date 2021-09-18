Сумки в кількох варіантах представлено на сайті Balenciaga.
Сумка виготовлена з телячої шкіри, а на лицевому боці — логотип бренду. В комплекті — два змінних ремені, а всередині — прихована кишеня на блискавці.
Окрім цього, в Balenciaga є більш бюджетні моделі. Зокрема, сумка середнього розміру за 1590 доларів.
Також, колекція містить невелику сумку-клатч на блискавці.
Окрім цього, в Balenciaga є аналогічні сумки інших кольорів.
- Нагадаємо, що канадський співак Джастін Бібер став обличчям модного бренду Balenciaga.
- Модний бренд Balenciaga випустив нові кросівки для бігу в трьох кольорах – Balenciaga Runner.