Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі бренду.
Як відомо, червень — це прайд-місяць, присвячений ЛГБТ-спільноті та її боротьбі за свої права. Уже кілька десятиліть саме в цей місяць по всьому світу проходять Марші Рівності та інші заходи.
До прайд-місяця італійський бренд Diesel випустив капсульну колекцію на підтримку ЛГБТ-персон під назвою “Для успішного життя”, а також зняв незвичайний промо-ролик “Франческа”.
Ролик розповідає про життя транс-дівчини на ім’я Франческа, її переход та те, як вони реалізувала свою мрію — піти в жіночий монастир та змінити звичні джинси Diesel на чернечий одяг.
“Франческа висловлює дух колекції Diesel “Для успішного життя” та підтримує свободу жити на свій розсуд — свободу робити те, що робить людину щасливою”, — йдеться в описі ролика.
Режисером фільму виступив Франсуа Руселле. Зйомки ролика проходили в одному з корпусів Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського.
Роль Франчески виконала модель та активістка Харлоу Роуз Монро. У своєму Instagram модель подякувала команді та розповіла про свої переживання, пов’язані зі зйомками.
“Я так рада поділитися цим з усіма вами. Для мене велика честь бути частиною цього проєкту, і я відчуваю себе такою щасливою. Цей фільм так багато значить для мене, як ніби я знову переживаю свою подорож, приємну і незручну. Це змусило мене усвідомити, як далеко я зайшла, щоб знайти своє справжнє я”, — розповіла Харлоу.
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I am so excited to share this with all of you. I am honoured to be part of this project, and feel so blessed. This film means so much to me, it was kind of like reliving my own journey, the good and the uncomfortable. It made me realize how far I’ve come to living as my authentic self. I think this couldn’t have come out at a better time as we fight for our lives and rights to be seen/treated equally in our unequal world. I hope this brings you a bit of joy in this dark time, and helps to push the message of equality to the forefront. I want to thank @diesel and @francois_rousselet from the bottom of my heart for making this dream come true. @diesel @francois_rousselet @diversitylab @clare_byrne @chiwonghair @namiyyy #forsuccessfulliving #transisbeautiful #blacktranslivesmatter #equalityforall #chantalesgirl
- У 2018 року рекламний ролик італійського бренду одягу Diesel, який знімали в Києві, отримав три нагороди фестивалю реклами “Канські леви”.