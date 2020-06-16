Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі бренду.

Як відомо, червень — це прайд-місяць, присвячений ЛГБТ-спільноті та її боротьбі за свої права. Уже кілька десятиліть саме в цей місяць по всьому світу проходять Марші Рівності та інші заходи.

До прайд-місяця італійський бренд Diesel випустив капсульну колекцію на підтримку ЛГБТ-персон під назвою “Для успішного життя”, а також зняв незвичайний промо-ролик “Франческа”.

Ролик розповідає про життя транс-дівчини на ім’я Франческа, її переход та те, як вони реалізувала свою мрію — піти в жіночий монастир та змінити звичні джинси Diesel на чернечий одяг.

“Франческа висловлює дух колекції Diesel “Для успішного життя” та підтримує свободу жити на свій розсуд — свободу робити те, що робить людину щасливою”, — йдеться в описі ролика.

Режисером фільму виступив Франсуа Руселле. Зйомки ролика проходили в одному з корпусів Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського.

Роль Франчески виконала модель та активістка Харлоу Роуз Монро. У своєму Instagram модель подякувала команді та розповіла про свої переживання, пов’язані зі зйомками.

“Я так рада поділитися цим з усіма вами. Для мене велика честь бути частиною цього проєкту, і я відчуваю себе такою щасливою. Цей фільм так багато значить для мене, як ніби я знову переживаю свою подорож, приємну і незручну. Це змусило мене усвідомити, як далеко я зайшла, щоб знайти своє справжнє я”, — розповіла Харлоу.