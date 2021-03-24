Італійський бренд Diesel випустив капсульну колекцію "Diesel x Diesel", в якій переосмислив деякі свої речі з 90-х і 80-х років у сучасному контексті.

Про це пише американська газета Women’s Wear Daily.

Diesel завжди любила жарти та часто випускала авантюрні проєкт – такі, наприклад, як серія Red Tag і колекція HAɄTE COUTURE, в яких серйозний посил поєднується з маркетингом, що надихає.

Проте нова лінійка “Diesel x Diesel” – серйозна спроба засновника Ренцо Россо і креативного директора Гленна Мартенса переосмислити деякі з архівних речей бренду і представити їх сучасній аудиторії. В результаті вийшла своєрідна колаборація Diesel з самим собою.

Для колекції дизайнер відібрав 24 моделі, створені на основі архівних речей 1980-1990-х років.

У проєкт багато відсилань до північноамериканського стилю: студентські бомбери, прямі джинси зі шкіряними вставками, сорочки-оверсайз та міні-спідниці.





На підтримку колекції Disel випустив іронічну рекламну кампанію “Fake Smiles” (“Фальшиві посмішки”).

“З відсиланням до мантри бренду” For Successful Living” кампанія “Fake smiles” уособлює наше постійне прагнення до щастя. В образах кампанії представлені сюжети повсякденних сценаріїв, всі вони замасковані надмірно радісними виразами облич. Вони створюють сюрреалістичні образи, що викликають почуття ностальгії та передають дух тих десятиліть, які надихнули цю колекцію”, – говорить дизайнер.

Колекція надійде в продаж 29 березня. Ціни онлайн і в магазинах бренду варіюються від 135 до 1195 доларів.