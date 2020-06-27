Про це повідомляє Reuters.
Вони заявили, що в 2021 році в роздрібних і онлайн-магазинах Gap з’явиться лінія одягу, яка буде орієнтована на молоду аудиторію. Зокрема, в продажу будуть толстовки, футболки та базові речі.
Сторони не розголошують фінансові подробиці, проте Gap заявив, що Yeezy отримає роялті і потенційну частку в капіталі за результатами продажів.
Зазначається, що будучи підлітком Каньє Уест працював в магазині Gap в Чикаго.
Прессекретар Gap зазначила, що угода “є прикладом використання сили бренду, якою володіє Gap, і нового уявлення про те, як ми можемо уявити бренд”.
#WESTDAYEVER pic.twitter.com/ASMwbx7T2o
— ye (@kanyewest) June 26, 2020
- Раніше повідомлялось, що репер та чоловік Кім Кардашян Каньє Уест подав заявку на реєстрацію торгової марки косметики під брендом Yeezy.