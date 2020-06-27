Американський виробник одягу Gap і відомий репер Каньє Уест уклали 10-річний контракт на створення одягу під брендом Yeezy, який належить музикантові.

Про це повідомляє Reuters.

Вони заявили, що в 2021 році в роздрібних і онлайн-магазинах Gap з’явиться лінія одягу, яка буде орієнтована на молоду аудиторію. Зокрема, в продажу будуть толстовки, футболки та базові речі.

Сторони не розголошують фінансові подробиці, проте Gap заявив, що Yeezy отримає роялті і потенційну частку в капіталі за результатами продажів.

Зазначається, що будучи підлітком Каньє Уест працював в магазині Gap в Чикаго.

Прессекретар Gap зазначила, що угода “є прикладом використання сили бренду, якою володіє Gap, і нового уявлення про те, як ми можемо уявити бренд”.