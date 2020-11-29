Бренд репера та дизайнера Каньє Веста Yeezy анонсував нові кросівки Foam Runner. Новинка традиційно не залишила користувачів Мережі байдужими, а декого навіть злякала.

Про це повідомляють #Букви.

В офіційному Instagram-акаунті Yeezy Mafia з’явився своєрідний тизер оновленої моделі Foam Runner. Кросівки незвичної форми у сірому кольорі продемонстрували єдиним фото низької якості. Жодних деталей про дату релізу новинки та її орієнтовну вартість не повідомляється.

Новинка від Yeezy традиційно сколихнула хвилю обговорень. Чимало користувачів зазначали, що отвори на поверхні викликають у них відчуття страху та напади трипофобії (страх кластерних отворів). Інші ж просили не публікувати такі фото без попереджень.

Були у коментарях і традиційні змагання на краще порівняння. Цього разу кросівки порівнювали з теркою та пакуванням для овочів та фруктів.

Декому новинка від Yeezy здалася схожою на капці від Crocs.

FOAM RUNNER SAMPLE via @sightbase on IG pic.twitter.com/AQz9KGAEZD — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 28, 2020