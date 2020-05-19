Бренд Skims, що належить американській зірці реаліті-шоу Кім Кардашьян, почав виробництво безшовних захисних масок для обличчя.

Про це повідомляється в Instagram-акаунті бренду.

Бренд Skims, що спеціалізується на продажу коригуючого білизни, запустив виробництво захисних масок для обличчя. Вони доступні в 5 відтінках, які підходять для людей з різним кольором шкіри.

Вартість набору з 4 масок – 25 доларів. На офіційному сайті маски вже закінчилися, але бренд запустив у виробництво ще одну партію, яка буде доступна наступного тижня.

Крім того, в Skims повідомили, що передадуть 10 тисяч безшовних масок на благодійність.