Про це повідомляється в Instagram-акаунті бренду.
Бренд Skims, що спеціалізується на продажу коригуючого білизни, запустив виробництво захисних масок для обличчя. Вони доступні в 5 відтінках, які підходять для людей з різним кольором шкіри.
Вартість набору з 4 масок – 25 доларів. На офіційному сайті маски вже закінчилися, але бренд запустив у виробництво ще одну партію, яка буде доступна наступного тижня.
Крім того, в Skims повідомили, що передадуть 10 тисяч безшовних масок на благодійність.
- Італійський бренд Prada вирішив виробляти медичну спецодяг і маски на тлі спалаху коронавірусу в Італії.