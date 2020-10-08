Про це пише Highsnobiety.

Так, засновник бренду Ронні Фіг опублікував в Instagram фотографію його тітки, яка стоїть поруч з BMW E21 1979 року його дідуся.

“З цього все почалося для мене. Шкода, що його немає тут, щоб побачити, що буде далі”, – загадково прокоментував Фіг фото.

Пізніше дизайнер показав логотип BMW, доповнений написом KITH.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ronnie Fieg (@ronniefieg) 7 Окт 2020 в 6:22 PDT

Фіг ще не розкрив жодних подробиць про співпрацю з BMW, але вона може бути зосереджена навколо серії E21 німецького автовиробника.

Зазначимо, що E21 – перше покоління BMW 3 серії, яке випускалося з 1975 по 1983 рік. У 1982 році на зміну E21 прийшла E30.