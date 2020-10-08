Про це пише Highsnobiety.
Так, засновник бренду Ронні Фіг опублікував в Instagram фотографію його тітки, яка стоїть поруч з BMW E21 1979 року його дідуся.
“З цього все почалося для мене. Шкода, що його немає тут, щоб побачити, що буде далі”, – загадково прокоментував Фіг фото.
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My aunt Kiki standing in front of my grandfather’s E21 1979 320i. This started it all for me. Wish he was here to see what’s coming.
Пізніше дизайнер показав логотип BMW, доповнений написом KITH.
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Фіг ще не розкрив жодних подробиць про співпрацю з BMW, але вона може бути зосереджена навколо серії E21 німецького автовиробника.
Зазначимо, що E21 – перше покоління BMW 3 серії, яке випускалося з 1975 по 1983 рік. У 1982 році на зміну E21 прийшла E30.
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