Ірландський бренд віскі Redbreast створив мідний футляр для пляшок, який може трансформуватися у годівницю для птахів. При цьому 15 євро від продажу кожного футляру передаються благодійній організації Bird Life International.

Про це повідомляє видання The spirits business.

Також бренд представив нову глобальну маркетингову кампанію з анімованим птахом Робіном.

“Після довгих очікувань ми надзвичайно раді випустити чудово виготовлений корпус для віскі, який був спеціально розроблений для того, щоб служити годівницею для птахів”, – сказала Лора Ханратті, керівник престижних та спеціальних брендів підрозділу ірландських дистиляторів Pernod Ricard.

Вона зазначила, що при створенні цього футляру дизайнери тісно співпрацювали зі спеціалістами Bird Life International. Продукт вийшов не лише стильним, а й функціональним.

Футляр разом з віскі доступні для придбання на веб-сайті Redbreast за ціною €60. Лімітована серія Redbreast 12 Year Old з мідною годівницею для птахів доступна для попереднього замовлення. Віскі цієї серії доступно у кількості 2000 пляшок. При цьому клієнт може придбати лише одну пляшку з годівницею.

У футлярі можна зберігати віскі, а потім наповнити кормом для птахів та повісити на вулицю.