Про це повідомляється на сайті Cannondale.
Так, ексклюзивне забарвлення отримали моделі шосейних велосипедів SystemSix, SuperSix EVO та SuperSix EVO CX. У дизайні також брали участь Ед Кертіс (Лондон), Майфі Брум (Нью-Йорк) і Том Тоссейн (Антверпен), всі вони – художники-початківці.
Деякі велосипеди з колекції будуть виставлені у магазинах Stella McCartney у Шанхаї, Токіо, Лондоні та Нью-Йорку до 17 листопада, але, на жаль, їх не можна буде купити.
Cannondale заявляє, що ці велосипеди є “даниною поваги від одного інноваційного бренду до іншого”.
Стелла Маккартні, очевидно сама затята велосипедистка, тому визнає користь велосипеда для здоров’я людей та планети.
Маккартні говорить про проєкт: “Як велосипедист протягом усього життя і людина, яка щодня катається на велосипеді на роботу, я дуже рада новій спільній подорожі з Cannondale. Створені нами велосипеди втілюють наші спільні цінності та бачення – поєднують у собі красу та привабливість з почуттям відповідальності перед наступним поколінням”.
- Минулого року Аdidas спільно з брендами Stella McCartney, Lululemon і конгломератом Kering (володіє Gucci, Balenciaga, Saint Laurent і іншими) будуть співпрацювати зі стартапом Bolt Threads, що створює новий замінник шкіри з міцелію грибів.