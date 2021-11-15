Cannondale у співпраці зі Стеллою Маккартні (бренд Stella McCartney) виготовили 18 велосипедів, рами яких розписані вручну.

Про це повідомляється на сайті Cannondale.

Так, ексклюзивне забарвлення отримали моделі шосейних велосипедів SystemSix, SuperSix EVO та SuperSix EVO CX. У дизайні також брали участь Ед Кертіс (Лондон), Майфі Брум (Нью-Йорк) і Том Тоссейн (Антверпен), всі вони – художники-початківці.

Деякі велосипеди з колекції будуть виставлені у магазинах Stella McCartney у Шанхаї, Токіо, Лондоні та Нью-Йорку до 17 листопада, але, на жаль, їх не можна буде купити.

Cannondale заявляє, що ці велосипеди є “даниною поваги від одного інноваційного бренду до іншого”.

Стелла Маккартні, очевидно сама затята велосипедистка, тому визнає користь велосипеда для здоров’я людей та планети.

Маккартні говорить про проєкт: “Як велосипедист протягом усього життя і людина, яка щодня катається на велосипеді на роботу, я дуже рада новій спільній подорожі з Cannondale. Створені нами велосипеди втілюють наші спільні цінності та бачення – поєднують у собі красу та привабливість з почуттям відповідальності перед наступним поколінням”.