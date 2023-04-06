Про це повідомляє CNN.

На своїй сторінці в Instagram бренд Yitty повідомив, що колекція коригуючої білизни під назвою “Your Skin” містить топ та стрінги, які розробляли два роки.

Це одяг, який часто використовують транссексуали або люди різної статі, для того, аби створити видимий плоский контур на грудях та промежині.

“Я можу говорити лише з власного досвіду, але я часто почуваюся загубленим у своєму тілі. Я ЗАВЖДИ дивився на одяг, щоб виразити те, ким я є всередині… але все ще є деякі проблеми з конкретними силуетами. Як круто, що НАРЕШТІ такий мейнстрімовий бренд, як Yitty, буде продавати таку коригуючу білизну”, — написала в Instagram небінарна модель Шахім Андерсон, яка бере участь у кампанії “Your Skin” .

“Одна справа бути залученим до кампанії, але бути залученим до кампанії, яка потенційно може змінити чиєсь життя та підтвердити те, що вони відчувають усередині”, – додала модель.

За словами бренду, колекція “Your Skin”, решта якої ще не представлена, буде доступна наприкінці літа 2023 року.

“Yitty вірить у радикальну любов до себе для людей будь-якої гендерної ідентичності — включно з трансгендерними, небінарними, гендерно-текучими та гендерно неконформними спільнотами, які хронічно недооцінюються. Місія Yitty — продовжувати обслуговувати всі тіла, тому ці основні стилі завжди будуть доступні в Yitty”, — написав бренд у пресрелізі.

Lizzo запустила свій бренд у партнерстві з Fabletics у квітні 2022 року після того, як вона розповіла про власний болісний досвід, пов’язаний з дитинством у незручному коригуючому одязі. Співачка взяла на себе зобов’язання пропонувати свій інклюзивний коригуючий одяг у широкому діапазоні розмірів, від XS до 6X.

“Я переглянула незліченну кількість відео людей, які виготовляли власний одяг, щоб загортати або заправляти свої тіла, щоб їхнє тіло справді було схожим на їхнє. Я чула, як люди говорять про те, що вони хочуть бути гнучкими в тому, як вони хочуть представити своє тіло залежно від свого настрою чи стилю одягу. І я хотіла допомогти. Тому що ми робимо це для вас. Кожне кляте тіло”, – написала співачка в Instagram.