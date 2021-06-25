Компанія Edible Anus, яка базується в місті Вотфорд, Англія, виготовляє шоколадні цукерки (і не лише) у вигляді людських анусів. Є можливість замовити й індивідуальний зліпок, щоб відлити його з коштовних металів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Історія компанії з доволі специфічним профілем почалася у далекому 2006 році. Тоді лондонський художник Магнус Ірвін виготовив серію різнокольорових шоколадних анусів для виставки. Там він познайомився з чоловіком голландського походження, на ім’я Майк Ритзема, з яким вони потім і заснували спільний бізнес.

Якщо вірити інформації на сайті, людина, що стала моделлю для створення форми, за допомогою якої тепер Edible Anus роблять свої цукерки й решту виробів, навіть не здогадується про те, що зліпок її тіла тепер доставляють поштою у будь-який куточок світу.

“Ірвін намагався зробити зліпок свого ануса, але результат був жахливим. Пояснюючи свою невдачу випадковому знайомому на автобусній зупинці, він із задоволенням виявив, що його попутник згоден дозволити йому зробити зліпок з цього. Робота була зроблена трохи більше ніж за пів години того ж дня. І всі наступні ануси були зроблені за цим зліпком. Цікаво, що людина, яка люб’язно надала свої послуги, не підозрює, що її анус став глобальним”, — йдеться на сайті.

Бізнесмени жартома зазначають, що їхні цукерки — чудовий подарунок для всієї родини. Своє бачення вони окреслюють так: “Ми вважаємо, що їстівний анус може допомогти зруйнувати культурні кордони або расу, клас, стать і сексуальну орієнтацію у кумедний і легко сприйнятий спосіб”.

Згаданий набір цукерок має такий вигляд:

Крім цукерок, за допомогою тієї ж форми митці виготовляли предмети зі скла і металу. Їх потім виставляли на різноманітних виставках.

На сайті компанії можна знайти брендований шоколадний ель з назвою Anus Ale.

До того ж в Edible Anus можна зробити виріб з коштовних металів за допомогою власної форми. На сайті можна придбати заготівки для створення зліпка. В мережі можна знайти чимало відео про тих, хто такою послугою скористався (до прикладу, тут).

На літню пору компанія припинила продаж продукції, але обіцяє відновити його у вересні. А поки можна переглянути широкий асортимент фотоколажів, які робить команда Edible Anus, розміщуючи зображення своєї продукції на фото, що зовсім не перегукуються з нею за контекстом: