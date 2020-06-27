Популярний британський синтіпоп-дует Hurts анонсував перший за три роки альбом і представив пісню з нього.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці музикантів.

“Дуже раді повідомити, що наш п’ятий альбом Faith вийде 4 вересня. Дуже пишаємося тим, що ми зробили, і не можемо дочекатися, коли ви всі почуєте”, — зазначили музиканти.

В альбом увійдуть 11 треків:

Voices Suffer Fractured Slave to your love All i hate to give Liar Somebody Numb Redemption White horses Darkest hour

Один з них, під назвою Suffer, музиканти презентували на Youtube.

Варто зазначити, що останній альбом Hurts вийшов в 2017 році, після група взяла перерву в творчості і нагадала про себе тільки в травні 2020 року. Тоді Hurts випустили трек Voices, який також увійде до їхнього нового альбому.

Hurts — це британський музичний колектив з Манчестера, що утворився в 2009 році. У ньому два учасники — Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон. Їх перші два альбоми, Happiness і Exile, потрапили в десятку кращих альбомів у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії. Всього група за весь час існування випустила 4 альбоми та здійснила 6 турів по світу.