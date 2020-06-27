Про це повідомляється на Facebook-сторінці музикантів.
“Дуже раді повідомити, що наш п’ятий альбом Faith вийде 4 вересня. Дуже пишаємося тим, що ми зробили, і не можемо дочекатися, коли ви всі почуєте”, — зазначили музиканти.
В альбом увійдуть 11 треків:
- Voices
- Suffer
- Fractured
- Slave to your love
- All i hate to give
- Liar
- Somebody
- Numb
- Redemption
- White horses
- Darkest hour
Один з них, під назвою Suffer, музиканти презентували на Youtube.
Варто зазначити, що останній альбом Hurts вийшов в 2017 році, після група взяла перерву в творчості і нагадала про себе тільки в травні 2020 року. Тоді Hurts випустили трек Voices, який також увійде до їхнього нового альбому.
Hurts — це британський музичний колектив з Манчестера, що утворився в 2009 році. У ньому два учасники — Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон. Їх перші два альбоми, Happiness і Exile, потрапили в десятку кращих альбомів у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії. Всього група за весь час існування випустила 4 альбоми та здійснила 6 турів по світу.
- Раніше відома американська співачка Брітні Спірс випустила нову пісню Mood Ring. Це перший сингл співачки останніх 4 років.