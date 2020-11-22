Про це повідомляє видання Video Games Chronicle.

Серед таких споживачів виявилася і журналіст-фрілансер Бекс Ейпріл Мей.

Мей в Twitter написала, що Amazon позначила її замовлення на PS5 як “пропущене”, хоча кур’єр взагалі не приходив. Пізніше прийшла посилка з фритюрницею, яку вона не замовляла.

Кілька інших користувачів Twitter відповіли на твіт Мей і поділилися схожими історіями, в тому числі один користувач отримав кавоварку замість PS5, інший отримав масажер для ніг і користувач Resetera взагалі отримав котячий корм.

Представник Amazon у Великій Британії заявив, що компанія почала розслідування інцидентів.

“Ми прагнемо зробити наших клієнтів. Ми дуже жалкуємо про те, що трапилося і з’ясовуємо, що саме сталося. Ми звертаємося до кожного клієнта, у якого виникла проблема, повідомляйте нам, щоб ми могли її виправити. Будь-хто, у кого виникла проблема з будь-яким замовленням , може звернутися за допомогою в нашу службу підтримки”, – зазначив представник.

У мережі Reddit користувачі пишуть, що в деяких випадках кур’єр навіть не виходив з авто, а пізніше на сайті з’являлася позначка, що товар доставлений.

Наприклад, користувач Adgej123 написав: “[PS5] був відправлений сьогодні і вже в дорозі. Просто вистежив водія по карті і побачив, що він був на відстані в кілька будинків від мого … Фургон під’їжджає до моєї дорозі і зупиняється. Водій не виходить , робить паузу на 10 секунд і їде. Потім статус посилки змінюється на “Доставлено”. Я в люті, як найкраще зв’язатися з Amazon?”.

В Amazon порадили покупцеві почекати 48 годин, поки вони зможуть повернути йому гроші за приставку.

В одному з британських міст також були розграбовані два фургони з PlayStation 5, що привело до скасування доставки на найближчі дні.