Ряд супермаркетів у Великобританії відмовився від продажу кокосової води і молока через те, що мавп на фермах в Таїланді змушують збирати кокоси.

Про це повідомляє ВВС News.

“Як етичні представники роздрібної торгівлі ми не підтримуємо використання мавпячої праці для отримання інгредієнтів продуктів”, – повідомляється в заяві кооперативу.

Так вони відреагували на розслідування, опубліковане на сайті організації PETA Asia, автори якого з’ясували, що в Таїланді відловлюють мавп і навчають збирати до тисячі кокосів в день. Члени організації виявили кілька ферм з подібною схемою роботи. Кокоси експортували по всьому світу.

Фото: PETA Asia

Тварин навчали не лише збирати фрукти, а також їздити на велосипедах або грати в баскетбол для розваги туристів. Також при розслідуванні з’ясувалося, що мавпи на фермах були прикуті наручниками до старих покришок або замкнені в тісних клітках.