Фото опубліковані у Vogue.
26-річний Стайлс займається пілатесом і медитує двічі на день. Він вважає, що його медитативні практики допомогли йому пережити метушню 2020 року: “Медитація просто приносить спокій, який, я думаю, є дійсно корисним для мого психічного здоров’я”.
Стайлз був пескатаріанцем протягом трьох років. “Моє тіло без сумніву почуває себе краще від цього”, – сказав співак.
Співак позував відомому американському фотографові Тайлеру Митчеллу. Для обкладинки він приміряв розкішне мереживне плаття білого кольору від Gucci. Наряд доповнив чорним піджаком.
Гаррі Стайлс позував також в спідницях довжини міні та міді, стильному тренчі з яскравими вставками, картатих пальто, топах і вишуканій сукні з об’ємним низом.
Фото: Tyler Mitchell, Vogue
Стайлс зазначив, що дуже надихався образами і стилем таких виконавців, як Принс, Девід Боуї, Елвіс Преслі, Фредді Меркьюрі і Елтон Джон. Саме цих зірок
“У дитинстві я був наповал убитий їх стилем. Зараз я сам надягаю щось кричуще і мені не здається, що я втратив здоровий глузд”, – сказав виконавець.