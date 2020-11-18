Британський співак і колишній учасник групи One Direction Гаррі Стайлс став першим чоловіком, що прикрасив обкладинку американського Vogue. Співак позував в жіночих сукнях і спідницях.

Фото опубліковані у Vogue.

26-річний Стайлс займається пілатесом і медитує двічі на день. Він вважає, що його медитативні практики допомогли йому пережити метушню 2020 року: “Медитація просто приносить спокій, який, я думаю, є дійсно корисним для мого психічного здоров’я”.

Стайлз був пескатаріанцем протягом трьох років. “Моє тіло без сумніву почуває себе краще від цього”, – сказав співак.

Співак позував відомому американському фотографові Тайлеру Митчеллу. Для обкладинки він приміряв розкішне мереживне плаття білого кольору від Gucci. Наряд доповнив чорним піджаком.

Гаррі Стайлс позував також в спідницях довжини міні та міді, стильному тренчі з яскравими вставками, картатих пальто, топах і вишуканій сукні з об’ємним низом.

Фото: Tyler Mitchell, Vogue

Стайлс зазначив, що дуже надихався образами і стилем таких виконавців, як Принс, Девід Боуї, Елвіс Преслі, Фредді Меркьюрі і Елтон Джон. Саме цих зірок

“У дитинстві я був наповал убитий їх стилем. Зараз я сам надягаю щось кричуще і мені не здається, що я втратив здоровий глузд”, – сказав виконавець.