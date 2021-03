Про це повідомляє CNN.

Після виходу інтерв’ю королівського подружжя американській журналістці Опрі Вінфрі, Морган вибухнув критикою на адресу герцогині. Він говорив про те, що інтерв’ю — це “ганебна і цинічна пропаганда”, мета якої – “завдати шкоди королеві”. Також телеведучий називав Меган “принцесою Піноккіо”, натякаючи на те, що вона говорить неправду. Після таких висловлювань британський медіарегулятор Ofcom провів розслідування інциденту, оскільки було отримано понад 41 тисячу скарг.

We have launched an investigation into Monday’s episode of Good Morning Britain under our harm and offence rules.

As of 14:00 on Tuesday 9 March, we have received 41,015 complaints about the programme.

— Ofcom (@Ofcom) March 9, 2021