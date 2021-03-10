Ведучий ранкового шоу Good Morning Britain на телеканалі ITV Пірс Морган вирішив звільнитися після того, як неодноразово критично висловився на адресу герцогині Сассекської Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі.

Про це повідомляє CNN.

Після виходу інтерв’ю королівського подружжя американській журналістці Опрі Вінфрі, Морган вибухнув критикою на адресу герцогині. Він говорив про те, що інтерв’ю — це “ганебна і цинічна пропаганда”, мета якої – “завдати шкоди королеві”. Також телеведучий називав Меган “принцесою Піноккіо”, натякаючи на те, що вона говорить неправду. Після таких висловлювань британський медіарегулятор Ofcom провів розслідування інциденту, оскільки було отримано понад 41 тисячу скарг.

We have launched an investigation into Monday’s episode of Good Morning Britain under our harm and offence rules. As of 14:00 on Tuesday 9 March, we have received 41,015 complaints about the programme. — Ofcom (@Ofcom) March 9, 2021

Наступний інцидент, що передував звільненню, стався в ефірі ранкового шоу Good Morning Britain. Співведучий Моргана, Алекс Бересфорд, висловив думку, що не можна в такій ситуації робити в усьому винною Маркл. Також він сказав, що не поділяє думку свого колеги, передусім щодо психічного здоров’я герцогині. Але Морганові такий монолог колеги не сподобався і він, коментуючи сказане, покинув студію в прямому ефірі.

“Я розумію, що вам не подобається Меган Маркл, ви багато разів це ясно давали зрозуміти в цій програмі. І я також розумію, що у вас є особиста неприязнь до Меган Маркл після того, як вона вас відшила (мається на увазі випадок в барі – ред.). Вона має право відшивати, якщо захоче. Вона говорила щось про вас після цього? Я не думаю, а ось ви продовжуєте нападати на неї”, – сказав Бересфорд.

Морган відповів так:

“З мене досить. Побачимося пізніше”.

Після цього він покинув студію.

Бересфор прокоментував жест колеги:

“Абсолютно диявольська поведінка. Мені шкода, але Пірс постійно зривається, а ми всі продовжуємо сидіти і слухати … Це неймовірно складно витримувати”.

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O — Chris Rickett (@chrisrickett) March 9, 2021

До цього Морган сказав, що інтерв’ю принца Гаррі – це “постріл в королівську сім’ю”. Також він назвав інтерв’ю подружжя “нелояльним” стосовно всієї королівської сім’ї.

“Він вистрілив в свою сім’ю на весь світ, в той час як принц Філіп знаходиться в лікарні … Я бачу їх наскрізь. І принц Чарльз оплачував життя цієї пари останні п’ять років. Америка громить нашу країну і нашу монархію”, – сказав Морган .

Він зазначив, що в інтерв’ю Меган брехала, демонструвала акторську майстерність, намагаючись зіграти роль жертви, а також поставив під сумнів її душевні страждання. Він не повірив в розповідь герцогині про расизм всередині королівської сім’ї.

Lots of people on here want me fired for expressing my opinion on the Pinocchio Princess. If you want to join them, there are various petitions still doing the rounds from the last few times you've all tried, and failed, to have me fired for saying what I think. — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

В результаті таких заяв глядачі шоу почали збирати підписи під петицією про те, щоб Пірса Моргана звільнили з посади ведучого Good Morning Britain.

Про рішення телеведучого звільнитися повідомив телеканал.

“Після обговорень з ITV Пірс Морган вирішив, що зараз саме час покинути Good Morning Britain. ITV ухвалив таке рішення, і нам більше нічого додати”.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.