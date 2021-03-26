Адвокат попспівачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Зірка хоче, щоб за нею опікувалася тільки його помічниця Джоді Монтгомері.

Про це повідомляє американська служба BBC.

Наразі опікунство над співачкою розділили на дві частини: за станом її здоров’я та добробутом, а також за її кар’єрою та фінансами. Кілька років поспіль обидві сфери контролював Джеймі Спірс. Однак тепер за її фінансами слідкує ще й інвестиційна компанія Bessemer Trust.

З 2019 року обов’язки опікуна Брітні виконувала помічниця Джеймі Спірса Джоді Монтгомері. Ці повноваження батько передав жінці самостійно через стан здоров’я.

Опікунка Брітні Спірс отримала широкі повноваження. Зокрема, вона могла наймати для співачки охорону, контролювати коло спілкування та відвідувачів. Також у Монтгомері був доступ до усієї медичної документації зірки.

Наразі Джоді все ще володіє цими повноваженнями. Схоже, професіоналізм жінки настільки сподобався Брітні, що вона вирішила через суд зробити її офіційною опікункою.