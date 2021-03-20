Про це повідомляє Entertainment Tonight.
Брітні Спірс не любить розмовляти відверто і довго, але вважає, що в компанії Опри їй буде “комфортно”.
Крім цього, співачка нібито відчула величезну підтримку після прем’єри документального фільму, присвяченого її багаторічному опікунства, і зрозуміла, що шанувальники хочуть знати правду про її життя.
“Брітні хоче розповісти про своє минуле, вважаючи, що інші не повинні розповідати її історію. Вона завжди ненавиділа давати інтерв’ю, але якщо коли-небудь зважиться на це, Опра, швидше за все, стане її першим вибором. І хоча Брітні не змогла змінити свою опіку, вона отримала мільйони повідомлень від фанатів і відчула, що її розуміють”, – розповів інсайдер.
Поки що ні Брітні, ні Опра не підтвердили цю інформацію.
До слова, у 2002 році, коли Брітні була на піку популярності, у неї було інтерв’ю з Опрою. Тоді вона сказала про те, що не хоче, щоб “інші люди вказували їй, як жити”.
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