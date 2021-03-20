39-річна поп-виконавиця Брітні Спірс може дати відверте інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Раніше Брітні ніколи не давала подібного типу інтерв'ю, але приклад Меган Маркл надихнув її.

Про це повідомляє Entertainment Tonight.

Брітні Спірс не любить розмовляти відверто і довго, але вважає, що в компанії Опри їй буде “комфортно”.

Крім цього, співачка нібито відчула величезну підтримку після прем’єри документального фільму, присвяченого її багаторічному опікунства, і зрозуміла, що шанувальники хочуть знати правду про її життя.

“Брітні хоче розповісти про своє минуле, вважаючи, що інші не повинні розповідати її історію. Вона завжди ненавиділа давати інтерв’ю, але якщо коли-небудь зважиться на це, Опра, швидше за все, стане її першим вибором. І хоча Брітні не змогла змінити свою опіку, вона отримала мільйони повідомлень від фанатів і відчула, що її розуміють”, – розповів інсайдер.

Поки що ні Брітні, ні Опра не підтвердили цю інформацію.

До слова, у 2002 році, коли Брітні була на піку популярності, у неї було інтерв’ю з Опрою. Тоді вона сказала про те, що не хоче, щоб “інші люди вказували їй, як жити”.