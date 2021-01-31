Відео вона опублікувала в Instagram.

Одним з найбільш лякаючих став ролик, на якому 38-річна Спірс танцює в чорному топі і червоних міні-шортах. Співачка зробила недбалий макіяж і зачіску, а також дивно посміхалася.

Пост співачки набрав понад 1,5 мільйона переглядів. Шанувальники почали масово залишати коментарі “Ти в порядку?”, “Що з тобою?”

 

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

 

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

  • Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс вимагає позбавити свого батька, Джеймі Спірса, статусу її опікуна. Перший суд вона програла.
  • Також Брітні Спірс записала відеозвернення до своїх прихильників після того, як раптово зникла з соцмереж на 13 днів. Зірка заспокоїла фанів та запевнила, що з нею все добре.