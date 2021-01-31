Американська поп-співачка Брітні Спірс виклала нові відео, на яких вона виконує дивні танці у відвертих нарядах, чим налякала шанувальників.

Відео вона опублікувала в Instagram.

Одним з найбільш лякаючих став ролик, на якому 38-річна Спірс танцює в чорному топі і червоних міні-шортах. Співачка зробила недбалий макіяж і зачіску, а також дивно посміхалася.

Пост співачки набрав понад 1,5 мільйона переглядів. Шанувальники почали масово залишати коментарі “Ти в порядку?”, “Що з тобою?”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)