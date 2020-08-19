Брітні Спірс просить суд Каліфорнії відсторонити її батька, Джеймі Спірса, від посади її єдиного опікуна.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Батько попзірки довгий час приймав рішення як в її особистому, так і в професійному житті. Однак зараз адвокат Брітні домагається, щоб опіку передали тимчасовому куратору Джоді Монтгомері.

Сама ж зірка підтримує рішення щодо передачі опіки від батька кваліфікованій довіреній особі.

Засідання в онлайновому режимі призначено на середу, 19 серпня. Цього ж дня біля будівлі суду в центрі Лос-Анджелеса відбудеться мітинг #FreeBritney. Шанувальники артистки вимагатимуть повного припинення опікунства, оскільки не впевнені у щирості намірів батька Брітні Спірс.

Раніше Джеймі Спірс розкритикував фанатів співачки, які стверджують, що попвиконавиця утримується ним у полоні.

З 2008 року, коли Брітні Спірс двічі поміщали до психіатричної лікарні вона перебувала під законною опікою батька, адвокатів і менеджера. Правовий механізм, що украй рідко застосовується для захисту людей, які не можуть подбати про себе, дав змогу старшому Спірсові проводити переговори від імені своєї доньки в бізнесі, розпоряджатися її власністю і контролювати, з ким їй підтримувати спілкування.