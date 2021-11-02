Брітні Спірс опублікувала закривавлені фото з нагоди Гелловіну

Світлини з’явилися в Instagram-акаунті зірки.

З нагоди Гелловіну співачка поділилася страхітливою гелловінською історією й серією фото, на яких позує закривавлена у рожевій комбінації на килимі.

“5:45… Вона прийшла… Швейцар сказав, що вона повернулася додому сама. Вона пішла на вечерю з двома подругами й випила лише 1 коктейль… взяла таксі додому, але сусід знайшов її на підлозі… Досі невідомо, хто б міг таке зробити? Вона мала чудову сім’ю і звичайно ж їх ніколи не було поруч”, – написала зірка.

Брітні також торкнулася теми свого опікунства, що тривало 13 років.

“Пройшло 13 років, так що я трохи заіржавіла! Мамо й тату, тепер я можу водити авто? Просто жартую”, – додала вона.

Однак фоловери зірки звернули увагу на те, що вона використала фотошоп для корегування своєї фігури.

“Люба, ти виглядаєш просто чудово, будь ласка, не змінюй своє тіло”,

“Здається, килим об’ївся магічних грибів на цих фото”,

“Килим поплив”,

– пишуть фоловери зірки.