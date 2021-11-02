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Брітні Спірс опублікувала закривавлені фото з нагоди Гелловіну

Попспівачка Брітні Спірс поділилася серією гелловінських світлин. Зірка позувала на підлозі у крові.

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:18

Фото: Britney Spears/Instagram

Світлини з’явилися в Instagram-акаунті зірки.

З нагоди Гелловіну співачка поділилася страхітливою гелловінською історією й серією фото, на яких позує закривавлена у рожевій комбінації на килимі.

“5:45… Вона прийшла… Швейцар сказав, що вона повернулася додому сама. Вона пішла на вечерю з двома подругами й випила лише 1 коктейль… взяла таксі додому, але сусід знайшов її на підлозі… Досі невідомо, хто б міг таке зробити? Вона мала чудову сім’ю і звичайно ж їх ніколи не було поруч”, – написала зірка.

Брітні також торкнулася теми свого опікунства, що тривало 13 років.

“Пройшло 13 років, так що я трохи заіржавіла! Мамо й тату, тепер я можу водити авто? Просто жартую”, – додала вона.

Фото: Britney Spears/Instagram

Однак фоловери зірки звернули увагу на те, що вона використала фотошоп для корегування своєї фігури. 

  • “Люба, ти виглядаєш просто чудово, будь ласка, не змінюй своє тіло”, 
  • “Здається, килим об’ївся магічних грибів на цих фото”,
  • “Килим поплив”,

– пишуть фоловери зірки.

Нагадаємо, що американська модель Гейлі Бібер напередодні Гелловіну поділилася серією світлин, на яких повторила знамениті образи попспівачки Брітні Спірс.

  • Четверо собак приміряли культові образи попспівачки Брітні Спірс, щоб привітати своїх фоловерів з Гелловіном.
Теги: фото, Брітні Спірс, Гелловін

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