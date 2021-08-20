Поліція Каліфорнії проводить розслідування щодо Брітні Спірс після того, як одна хатніх працівниць звернулася до управління шерифа з заявою про те, що співачка вдарила її.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC і видання Page Six.

За словами офіцера округу Вентура Еріка Бушо, в понеділок, 16 серпня, між Спірс і найманою домашньою робітницею розгорілася суперечка, під час якої попзірка нібито вихопила у співробітниці телефон і вдарила її.

За викликом на місце події приїхали співробітники поліції та не зафіксували серйозних травм. Сам інцидент був класифікований як дрібна провина.

Адвокат співачки Метью С. Розенгарт відкинув звинувачення, назвавши його “роздутим”.

“Офіс шерифа визнав, що інцидент був класифікований як “дуже незначний проступок”, і підтвердив, що “травм отримано не було”, – зазначив він.