Брітні Спірс після заручин видалила акаунт в Instagram

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Спірс оголосила минулого тижня, що збирається вийти заміж за свого хлопця Сема Асгарі. Але пізніше видалила акаунт в Instagram.
У своєму Twitter-акаунті співачка пояснила, що вирішила взяти “невелику перерву” від соціальних мереж.
“Не хвилюйтеся, друзі… просто беру невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати мої заручини!!! Я скоро повернуся”, – написала Спірс.
Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨
— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021
Примітно, що саме в Instagram співачка ділилася останніми новинами зі свого життя.
Зараз Брітні судиться за право звільнитися з-під опіки свого батька Джеймі Спірса, під чиї патронажем вона знаходиться з 2007 року. Сама співачка стверджувала, що одним з мотивів звільнитися від опікунства була можливість вийти заміж і народити дітей.
Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.
- Спірс після того, як дала свідчення в суді Лос-Анджелеса (США) у справі про опікунство, вибачилася перед фанатами за те, що прикидалася, що у неї все в порядку.
- Джеймс Спірс, батько американської поп-співачки Брітні Спірс, подав до суду Лос-Анджелеса клопотання про звільнення дочки від його опіки.