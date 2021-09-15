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13:31 Брітні Спірс після заручин видалила акаунт в Instagram
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Брітні Спірс після заручин видалила акаунт в Instagram

Американська поп-співачка Брітні Спірс після заручин видалила свою сторінку в Instagram.

Середа, 15 вересня 2021, 13:31

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Спірс оголосила минулого тижня, що збирається вийти заміж за свого хлопця Сема Асгарі. Але пізніше видалила акаунт в Instagram.

У своєму Twitter-акаунті співачка пояснила, що вирішила взяти “невелику перерву” від соціальних мереж.

“Не хвилюйтеся, друзі… просто беру невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати мої заручини!!! Я скоро повернуся”, – написала Спірс.

Примітно, що саме в Instagram співачка ділилася останніми новинами зі свого життя.

Зараз Брітні судиться за право звільнитися з-під опіки свого батька Джеймі Спірса, під чиї патронажем вона знаходиться з 2007 року. Сама співачка стверджувала, що одним з мотивів звільнитися від опікунства була можливість вийти заміж і народити дітей.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Теги: Брітні Спірс, заручини, Instagram

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