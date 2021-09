Брітні Спірс після заручин видалила акаунт в Instagram

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Спірс оголосила минулого тижня, що збирається вийти заміж за свого хлопця Сема Асгарі. Але пізніше видалила акаунт в Instagram.

У своєму Twitter-акаунті співачка пояснила, що вирішила взяти “невелику перерву” від соціальних мереж.

“Не хвилюйтеся, друзі… просто беру невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати мої заручини!!! Я скоро повернуся”, – написала Спірс.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021