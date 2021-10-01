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Брітні Спірс поділилася оголеними фото після позбавлення від опікунства

Популярна поп-співачка Брітні Спірс поділилася оголеними фото після того, як суд в США відсторонив її батька Джеймі Спірса від опіки.

П’ятниця, 1 жовтня 2021, 10:58

Знімки вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Довгоочікувану юридичну перемогу Брітні вирішила відсвяткувати у відпустці в Тихому океані.

“Ігри в Тихому океані нікому не зашкодять”, – зазначила співачка.

Вона також прокоментувала вигини ванни на фото і наголосила, що це не фото відредаговане, а сама ванна “крива”.

30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.

Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.

Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, схарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.

  • Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку. Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).
  • Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.
  • 13 серпня повідомлялося, що батько американської попзірки Брітні Спірс – Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебуває у статусі опікуна 13 років.
Теги: фото, Брітні Спірс, опікун, опікунство

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