Відома американська співачка Брітні Спірс вимагає позбавити свого батька, Джеймі Спірса, статусу її опікуна. Перший суд вона програла.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на адвоката зірки Самуеля Ігнема.

10 листопада суддя Вищого суду Лос-Анджелеса відмовився відсторонити Джеймі Спірса від ролі опікуна співачки. Однак суддя зазначила, що розглядатиме повторні звернення адвокатів зірки, якщо вони продовжать вимагати звільнити артистку від батьківського контролю.

Повідомляється, що суд погодився призначити співопікуном компанію Bessemer Trust на вимогу представників співачки.

“Моя клієнтка повідомила, що вона боїться свого батька і не буде більше виступати, якщо він керуватиме її життям”, — заявив адвокат.

До слова, Брітні Спірс перебуває у безстроковій творчій відпустці з 2019 року. За цей час вона не перебувала у тісних ділових стосунках із батьком. Ба більше, представники співачки заявили, що вона не спілкується із ним тривалий час.

При цьому адвокат Джеймі Спірса запевнив, що він є “ідеальним опікуном для доньки”. Чоловіку вдалося погасили борги співачки та примножити її статки до 60 млн доларів.

Нагадаємо, у 2006 році Брітні переживала розлучення із Кевіном Федерліном. Тоді вона втратила опіку над дітьми та лікувалася від наркозалежності. У 2008 році її опікунами призначили батька Джеймі Спірса та адвоката Ендрю Волета.