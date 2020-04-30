38-річна американська співачка Брітні Спірс розповіла про те, як схудла під час карантину.

Відповідний пост Спірс опублікувала в Instagram.

Зірка розповіла, що останні кілька тижнів перебуває вдома на карантині. Весь цей час вона не бачилася зі своїм хлопцем — 26-річним манекенником та бодибілдером Семом Асгарі.

Спірс заявила, що так скучила за Асгарі, що схудла настільки, що тепер вся її одяг для неї завеликий.

“З тих пір, як повернулася з Луїзіани кілька тижнів тому, я в основному не бачила свого хлопця. Це відчувається, ніби все життя. Я дійсно схудла від того, що сумувала за ним… Тепер жодні мої штани або шорти не підходять”, — написала вона.

Брітні опублікувала серію фотографій в скороченому топі з квітковим принтом та шортах з низькою талією.

Варто зазначити, що напередодні співачка ділилася з підписниками відео, на яких активно танцює та займається спортом. Не виключено, це теж зробило свій внесок в те, що їй вдалося позбутися від пари кілограмів.