Відповідний пост Спірс опублікувала в Instagram.
Зірка розповіла, що останні кілька тижнів перебуває вдома на карантині. Весь цей час вона не бачилася зі своїм хлопцем — 26-річним манекенником та бодибілдером Семом Асгарі.
Спірс заявила, що так скучила за Асгарі, що схудла настільки, що тепер вся її одяг для неї завеликий.
“З тих пір, як повернулася з Луїзіани кілька тижнів тому, я в основному не бачила свого хлопця. Це відчувається, ніби все життя. Я дійсно схудла від того, що сумувала за ним… Тепер жодні мої штани або шорти не підходять”, — написала вона.
Брітні опублікувала серію фотографій в скороченому топі з квітковим принтом та шортах з низькою талією.
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I have been quarantining since I got back from Louisiana weeks ago …. so basically I haven’t seen my boyfriend @samasghari in what feels like a lifetime 😭 !!!! I have actually lost weight from missing him …. now none of my pants or shorts fit 🙄😳😳 !!!!! Guess that’s what missing someone can do ❤️ …. who else is experiencing this ????!
Варто зазначити, що напередодні співачка ділилася з підписниками відео, на яких активно танцює та займається спортом. Не виключено, це теж зробило свій внесок в те, що їй вдалося позбутися від пари кілограмів.
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but yes …. I burnt it down 🙈. I walked past the door to the gym and flames 🔥🔥🔥🔥 BOOM !!!!!! By the Grace of God the alarm 🚨 went off after that and yippy hoorah nobody got hurt 🙏🏼. Unfortunately now I have only two pieces of equipment left lol and a one-sided mirror gym 🙄🙄🙄 !!!!! But it could be much worse so I’m grateful. Pssss I like working out better outside anyways 🌸🌸🌸🌸🌸 !!!!