Американська поп-співачка, акторка і танцівниця Брітні Спірс заявила, що поняття не має, чи буде вона коли-небудь виступати знову.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Чи готова я знову вийти на сцену? Чи вийду я коли-небудь знову? Поняття не маю! Я перебуваю в перехідному періоді в моєму житті, і я насолоджуюся собою, ось і все”, – зазначила Спірс.

Ця заява послідувала за неодноразовими питаннями фанатів, чи в порядку вона, які з’явилися на тлі зростаючих теорій змови, що її тримають проти її волі, і що вона відправляє загадкові повідомлення про допомогу через свої численні пости в Instagram.

Останній раз Спірс виступала публічно в жовтні 2018 року на Гран-прі Формули-1 в Остіні, штат Техас, в кінці свого світового турне “Piece of Me”.