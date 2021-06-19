Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Чи готова я знову вийти на сцену? Чи вийду я коли-небудь знову? Поняття не маю! Я перебуваю в перехідному періоді в моєму житті, і я насолоджуюся собою, ось і все”, – зазначила Спірс.
Ця заява послідувала за неодноразовими питаннями фанатів, чи в порядку вона, які з’явилися на тлі зростаючих теорій змови, що її тримають проти її волі, і що вона відправляє загадкові повідомлення про допомогу через свої численні пости в Instagram.
Останній раз Спірс виступала публічно в жовтні 2018 року на Гран-прі Формули-1 в Остіні, штат Техас, в кінці свого світового турне “Piece of Me”.
- Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс вимагає позбавити свого батька, Джеймса Спірса, статусу її опікуна. Перший суд вона програла.
- Також Брітні Спірс записала відеозвернення до своїх прихильників після того, як раптово зникла з соцмереж на 13 днів. Зірка заспокоїла фанів та запевнила, що з нею все добре.
- 12 лютого у Лос-Анджелесі відбулося судове засідання у справі про опікунство над Брітні Спірс, в результаті якого батькові співачки відмовили в праві бути її єдиним опікуном.
- У березні адвокат Брітні Спірс попросив суд назавжди позбавити її батька права опікунства над нею. Зірка хотіла, аби нею опікувалася лише його помічниця Джоді Монтгомері.