Про це вона написала в Instagram.

У соцмережі 39-річна Спірс поділилася фотографіями та відео, на яких вона позувала у прозорій ніжній рожевій сукні.

Потім вона розповіла, що на ній буде сукня, яку нині шиє Версаче.

“Ні… це не моя весільна сукня, ахахах!!!! Донателла Версаче шиє мою сукню, поки ми з вами балакаємо… На добраніч, хлопці!!!”

Фото: Брітні Спірс

Нагадаємо, що у вересні Спірс оголосила про заручини зі своїм хлопцем Семом Асгарі. Стосунки у пари тривають вже п’ять років.

Наречений співачки 27-річний Асгарі, син емігранта з Ірану. Він переїхав до Лос-Анджелеса в віці 12 років. Працює Асгарі персональним фітнес-тренером і актором. Познайомився хлопець із майбутньою нареченою на зйомках кліпу “Slumber Party” у 2016 році.

39-річна Спірс до цього була заміжня двічі. У 2004 році вона вийшла заміж за свого друга дитинства Джейсона Олександра, але незабаром шлюб розпався.

Пізніше в тому ж році вона вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна, від якого у неї двоє дітей. Пара розлучилася в 2007 році.