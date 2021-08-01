Брітні Спірс опублікувала повідомлення для своїх шанувальників, з якого випливає, що вона розірвала відносини практично з усіма, хто хоч в якійсь мірі має стосунок до її опікунства.

Про це повідомляє видання TMZ.

“Якщо постояти за себе, то спалюється міст, у мене є сірники”, – написала співачка. Видання зазначає, що тут простежується досить чітка позиція про припинення відносин. Зараз Брітні намагається “позбутися” від свого батька, який був її опікуном протягом 13 років.

Основний зміст повідомлення, здається, полягає в тому, що вона не боїться “спалювати” відносини, які, за її словами, шкодили їй протягом багатьох років.

Брітні також розмістила фотографії своєї нещодавньої поїздки на Мауї, розповідаючи про “дрібниці”, які їй подобаються. Мауї, здається, її улюблене місце … вона бувала там багато разів.

Також вона опублікувала відео з оголеними грудьми.

Брітні і її адвокат Метт Розенгарт організували пресу всього суду, щоб відсторонити Джеймі від опікунства … прелюдія до того, щоб просити суддю покласти край опікунства, яке діє вже понад 13 років.