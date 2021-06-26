Американська поп-зірка Брітні Спірс після того, як дала свідчення в суді Лос-Анджелеса (США) у справі про опікунство, вибачилася перед фанатами за те, що прикидалася, що у неї все в порядку.

Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

За словами Брітні, вона не виносила свої проблеми на загальний огляд, тому що так колись робила її мати.

“Я вірю, що всі люди хочуть казкового життя, і, судячи з того, що я писала, моє життя здається приголомшливим і прекрасним. Думаю, це те, до чого ми всі прагнемо. Це була одна з кращих звичок моєї матері …. Яким б поганим не був той чи інший день, коли я була маленькою, заради мене і моїх братів і сестер, вона завжди робила вигляд, що все в порядку. Я пишу про це, тому що не хочу, щоб люди вважали моє життя ідеальним. Абсолютно точно – воно не таке”, – пояснила вона.

Спірс вибачилася перед фанатами за те, що прикидалася останні два роки, а також зізналася, що Instagram допоміг їй пережити всі труднощі і відчути, що вона комусь важлива.

“Вибачте мене, що останні два роки я прикидалася, ніби у мене все в порядку. Я це робила з гордості, а ще тому, що мені було соромно розповісти про те, що зі мною сталося. Але, чесно кажучи, хто не хоче вести свій Instagram в веселому світі. Хочете вірте, хочете ні, прикинутися, що зі мною все гаразд, насправді допомогло…” – додала співачка.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що їй проти волі давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.