Брітні Спірс випустила невидану пісню «Swimming In The Stars»

Про це пише Variety.
Нова пісня увійде в перевидання обмеженого тиражу альбому “Glory”, яке вийде 4 грудня. Цікаво, що спочатку композиція “Swimming In The Stars” призначалася для цього альбому, але в підсумку до нього не увійшла.
Розширений альбом буде включати в себе також інші треки та зображення, які раніше були невиданими.
Примітно, що прем’єра пісні відбулася 2 грудня, коли співачка відзначала своє 39-річчя.
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