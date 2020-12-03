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Брітні Спірс випустила невидану пісню «Swimming In The Stars»

Американська поп-співачка Брітні Спірс випустила раніше невидану пісню "Swim In The Stars".

Четвер, 3 грудня 2020, 13:59

Про це пише Variety.

Нова пісня увійде в перевидання обмеженого тиражу альбому “Glory”, яке вийде 4 грудня. Цікаво, що спочатку композиція “Swimming In The Stars” призначалася для цього альбому, але в підсумку до нього не увійшла.

Розширений альбом буде включати в себе також інші треки та зображення, які раніше були невиданими.

Примітно, що прем’єра пісні відбулася 2 грудня, коли співачка відзначала своє 39-річчя.

  • Відома американська співачка Брітні Спірс, яка переживає важкі часи через судові процеси з батьком, зайнялася боксом. Шанувальники зірки у коментарях зазначили, що вона боєць і повинна боротися за свою свободу.
Теги: Бритни Спирс, відео, пісня

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