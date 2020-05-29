Прем’єра синглу відбулася на Youtube-каналі Спірс.
Як відомо, в 2016 році вийшов останній студійний альбом співачки під назвою Glory. З тих пір Брітні цілих чотири роки не радувала шанувальників новими композиціями.
Цього четверга зірка презентувала новий сингл — Mood Ring (“Каблучка настрою”).
У своєму Instagram співачка повідомила, що ця пісня була записана ще в 2016. Тепер же сингл був перероблений Спірс спільно з DJ Mustard та представлений публіці.
Також співачка представила і нову обкладинку платівки Glory. На фото Спірс в сітчастому купальнику лежить на піску в оточенні ланцюгів.
Цей самий знімок прикрасив і запис Mood Ring.
- Брітні Спірс з хітом “Baby One More Time” очолила ТОП-100 найвидатніших дебютних синглів за версією американського журналу Rolling Stone.
- У Мережі з‘явився кавер на хіт Брітні Спірс “Toxic”, виконаний Френком Сінатрою. Трек був згенерований з використанням нейромережі.