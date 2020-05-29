Прем’єра синглу відбулася на Youtube-каналі Спірс.

Як відомо, в 2016 році вийшов останній студійний альбом співачки під назвою Glory. З тих пір Брітні цілих чотири роки не радувала шанувальників новими композиціями.

Цього четверга зірка презентувала новий сингл — Mood Ring (“Каблучка настрою”).

У своєму Instagram співачка повідомила, що ця пісня була записана ще в 2016. Тепер же сингл був перероблений Спірс спільно з DJ Mustard та представлений публіці.