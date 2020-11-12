Відома американська співачка Брітні Спірс, яка переживає важкі часи через судові процеси з батьком, зайнялася боксом.

Співачка продемонструвала навички в Instagram.

На відео, яким поділилася зірка, вона боксує у чорних спортивних штанах та рожевому топі. Схоже, Брітні вирішила негативні емоції спрямовувати у спорт.

“Удари в цьому відео … мені просто подобається цей звук. P.S. Радію, що у нас обох негативний тест на COVID, так що мій тренер зміг приїхати до мене для гарного тренування”, – написала Брітні.

Шанувальники зірки у коментарях зазначили, що вона боєць і повинна боротися за свою свободу.



Нагадаємо, у 2006 році Брітні переживала розлучення із Кевіном Федерліном. Тоді вона втратила опіку над дітьми та лікувалася від наркозалежності. У 2008 році її опікунами призначили батька Джеймі Спірса та адвоката Ендрю Волета.