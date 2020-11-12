Співачка продемонструвала навички в Instagram.
На відео, яким поділилася зірка, вона боксує у чорних спортивних штанах та рожевому топі. Схоже, Брітні вирішила негативні емоції спрямовувати у спорт.
“Удари в цьому відео … мені просто подобається цей звук. P.S. Радію, що у нас обох негативний тест на COVID, так що мій тренер зміг приїхати до мене для гарного тренування”, – написала Брітні.
Шанувальники зірки у коментарях зазначили, що вона боєць і повинна боротися за свою свободу.
Нагадаємо, у 2006 році Брітні переживала розлучення із Кевіном Федерліном. Тоді вона втратила опіку над дітьми та лікувалася від наркозалежності. У 2008 році її опікунами призначили батька Джеймі Спірса та адвоката Ендрю Волета.
- Співачка Брітні Спірс вимагає позбавити свого батька, Джеймі Спірса, статусу її опікуна. Перший суд вона програла.