Голлівудський актор Бред Пітт в образі голови комісії США по боротьбі з COVID-19 висміяв заяви президента Дональда Трампа про коронавірус.

Це сталося в ефірі шоу Saturday Night Live на телеканалі NBC.

Бред Пітт з’явився в черговому випуску щотижневого гумористичного телевізійного шоу Saturday Night Live в образі Ентоні Фаучі — головного інфеціоніста США та голови комісії по боротьбі з COVID-19. Він вдягнув окуляри, як у Фаучі, й перуку, що нагадує зачіску вченого.

Від імені Фаучі, копіюючи голос 79-річного медика, Пітт висміяв заяви американського лідера, що стосуються пандемії. Наприклад, він згадав фразу президента про те, що вакцина від COVID-19 з’явиться “відносно скоро”.

“Це дуже цікава фраза. Відносно чого, історії всієї Землі? Тоді так, вакцина з’явиться скоро. Якщо ви скажете другові, що будете відносно скоро, і з’явитеся десь за півтора роки, ваш друг може бути відносно в люті”, — сказав актор.

Також він звернув увагу на заяву Трампа про те, що пандемія одного разу закінчиться “дивним чином”.

“Чудо було б чудово, хто не любить чудеса? Але диво не повинно бути планом “А”. Навіть Саллі спочатку намагався сісти в аеропорту”, — додав Пітт, маючи на увазі пілота Чеслі Салленбергер, який здійснив посадку на річку Гудзон.

Крім того, в ролику були згадані заяви американського лідера про тестування на COVID-19, лікування коронавірусної інфекції засобами для дезінфекції та багато інших неоднозначних реплік Трампа.

В кінці ролика Пітт подякував Фаучі та іншим працівникам медицини за самовіддану працю.

Фаучі високо оцінив пародію від Пітта. Інфекціоніст розповів, що це його улюблений актор.

“Я думаю, що у нього все вийшло. Я маю на увазі, я великий шанувальник Бреда Пітта. […] Він один з моїх улюблених акторів. Я думаю, що він відмінно попрацював”, — розповів він в ефірі шоу “Un Nuevo Dia”.