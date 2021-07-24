Фото зі святкування акторка показала в Instagram.
“Весело відсвяткували день народження”, – написала Мур.
У відповідь Скаут написала, що “30 років тому відбулася успішна колаборація Вілліса та Мур”.
До слова, Скаут виповнилося 30 років ще 20 липня. З цього приводу вона влаштувала масштабну вечірку для друзів та членів родини на природі. Під час вечірки Скаут змінила кілька купальників.
- Як зазначає американське видання People, у 2020 році Демі Мур та Брюс Вілліс провели карантин спільно в одному будинку з дорослими доньками в Айдахо. З ними там перебував і Діллон Басс.
- Мур та Вілліс розлучилися у 2000 році після 13 років шлюбу.