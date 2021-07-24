Фото зі святкування акторка показала в Instagram.

“Весело відсвяткували день народження”, – написала Мур.

У відповідь Скаут написала, що “30 років тому відбулася успішна колаборація Вілліса та Мур”.

До слова, Скаут виповнилося 30 років ще 20 липня. З цього приводу вона влаштувала масштабну вечірку для друзів та членів родини на природі. Під час вечірки Скаут змінила кілька купальників.