Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.
“Бродвейські шоу будуть готові до відкриття з 14 вересня з 100% місткістю залів … Бродвей – це велика частина ідентичності та економіки Нью-Йорка, і ми в захваті від того, що завіса підніметься знову”, – йдеться в повідомленні.
NEW: Broadway shows will be ready to open September 14 at 100% capacity. Tickets go on sale starting tomorrow.
Broadway is major part of our state’s identity and economy, and we are thrilled that the curtains will rise again.
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 5, 2021
За даними журналу People, очікувані дати для кожного нового бродвейського шоу будуть оголошені в найближчі тижні. На даний момент продюсери визначають графіки виступів.
- Раніше повідомлялось, що через пандемію коронавірусу COVID-10 бродвейські театри не відкриються для відвідувачів до кінця 2020 року.