Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Бродвейські шоу будуть готові до відкриття з 14 вересня з 100% місткістю залів … Бродвей – це велика частина ідентичності та економіки Нью-Йорка, і ми в захваті від того, що завіса підніметься знову”, – йдеться в повідомленні.

NEW: Broadway shows will be ready to open September 14 at 100% capacity. Tickets go on sale starting tomorrow.

Broadway is major part of our state’s identity and economy, and we are thrilled that the curtains will rise again.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 5, 2021