Син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, оголосив про заручини зі своєю коханою - актрисою Ніколою Пельтц.

Про це він повідомив в Instagram.

Пара в стосунках майже рік.

“Пару тижнів тому ти сказала “так”, коли я попросив тебе стати моєю дружиною. Тепер я найщасливіший чоловік у світі! Обіцяю стати кращим чоловіком і батьком нашим майбутнім дітям! Люблю тебе, малятко!”, – написав Бруклін.

Наречена поділилася аналогічним фото, написавши, що любов Брукліна – це найцінніший подарунок, який робить її найщасливішою.

Варто зазначити, що Брукліну 21 рік, а його обраниці 25.

Зоряна мама нареченого, Вікторія, назвала новину про заручини сина “найзахоплюючою на цьому тижні”.

“Бажаю вам такої любові і щастя на все життя. Ми всі так любимо вас обох”, – написала вона.

Не поділився радісною новиною лише батько сімейства – Девід.