Про це він повідомив в Instagram.
Пара в стосунках майже рік.
“Пару тижнів тому ти сказала “так”, коли я попросив тебе стати моєю дружиною. Тепер я найщасливіший чоловік у світі! Обіцяю стати кращим чоловіком і батьком нашим майбутнім дітям! Люблю тебе, малятко!”, – написав Бруклін.
Наречена поділилася аналогічним фото, написавши, що любов Брукліна – це найцінніший подарунок, який робить її найщасливішою.
Варто зазначити, що Брукліну 21 рік, а його обраниці 25.
Зоряна мама нареченого, Вікторія, назвала новину про заручини сина “найзахоплюючою на цьому тижні”.
“Бажаю вам такої любові і щастя на все життя. Ми всі так любимо вас обох”, – написала вона.
Не поділився радісною новиною лише батько сімейства – Девід.
- Британський ексфутболіст Девід Бекхем потролив дружину Вікторію в Мережі через її посмішку.