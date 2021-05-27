Про це повідомляє Hypebeast.
Підписання угоди відбулася понад шість місяців тому. Її умови поки не розголошуються.
На даний момент увесь каталог Марса складається з 232 пісень. Які саме сингли тепер належать лейблу, невідомо.
“В основі його величезного таланту лежить його неймовірне творення пісень, яке він відточував роками, перш ніж став суперзіркою звукозапису. Він освоїв і перетворив кілька жанрів з видатною оригінальністю і різноманітністю. Світ буде продовжувати закохуватися в його пісні ще багато поколінь”, – зазначив генеральний директор Warner Chappell Гай Мут.
- У 2018 році Бруно Марс завоював три статуетки “Греммі” в основних номінаціях: альбом року “24K Magic”, запис року – все той же “24K Magic”. Крім цього, він отримав нагороду і в номінації “Кращий R & B альбом”. Платівка також отримала “Греммі” за кращий продюсування.