Чоловік, на ім'я Гаррі Поттер з Британії продав свій екземпляр першого видання про Гаррі Поттера за 38 тисяч доларів (близько мільйона гривень).

Про це повідомили на сайті аукціонного будинку Hansons.

33-річному британцю Гаррі Поттеру було вісім, коли в нього опинилась перша видання книги “Гаррі Поттер і філософський камінь”.

Це був подарунок його батька – Девіда Джеймса Поттера. В 1997 році він почув по радіо про Гаррі Поттер і коли зрозумів, що ведучий мав на увазі дитячу книгу, а не його восьмирічного сина, то одразу розвернув авто та поїхав за екземпляром для своєї сім’ї.

Його сестра Кеті сказала, що ця книга стала для них “скарбом задовго до того, як вона мала значення для решти світу”.

Спершу сім’я не планувала продавати книгу, але таки вирішила це зробити після смерті батька у 2017 році.

“З часом ми зрозуміли, що книга змінилася для нас. Ми знали, що рідкісні перші видання продавалися за десятки тисяч фунтів стерлінгів. Це вже не те, чим ми могли насолоджуватися чи любити, не боячись пошкодити його. Ми не інвестори чи колекціонери, ми – двоє дорослих дітей, які хотіли б насолоджуватися життям так, як казав наш тато, – повною мірою. Книга – це спадщина, яку нам залишив для цього тато”, – сказала Кеті.

Так, 14 жовтня 2021 року книгу продали на аукціоні.

Попри пошкоджені кутики та корінець екземпляр придбали за 38 тисяч доларів (близько мільйона гривень)

Отримані гроші брат з сестрою планують витрати на свої сім’ї, а також на те, щоб перевезти прах батька до Кенії.

Зауважимо, що перше видання налічувало всього 500 примірників .